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ЗСУ у Курській області FPV-дронами розгромили колону росіян (відео)

Понеділок 03 червня 2024 16:10
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ЗСУ у Курській області FPV-дронами розгромили колону росіян (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ у Курській області FPV-дронами розгромили колону росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові за допомогою дронів змогли знищити автомобільну колону з росіянами у Курській області.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував активіст Сергій Стерненко у Twitter.

Спочатку ворожу ціль у Курській області помітив дрон-розвідник, за допомогою якого на авто були наведені FPV-дрони. Удар було завдано за класичною схемою: по машинах у голові та у хвості колони в першу чергу.

Однак така тактика гарно діє тільки на вузьких дорогах, адже не дозволяє автомобілям машинам з'їхати та втікти із зони ураження.

За попередніми даними авторами відео є підрозділи "Малібу" 53-ї окремої механізованої бригади та "Крила до пекла" 103 ОБрТРО. Дата зйомки та безпосередні координати не відомі.

Але як пише Defence Express, їх можна визначити за допомогою геолокації. Ймовірно, місце обстрілу було всього лише у 2,5 км від України у районі російських населених пунктів Свердликово та Лебедевка.

Ситуація на фронті

З початку травня Росія почала свій наступ у Харківській області. Саме тому там наразі найбільше на тому напрямку.

За даними на ранок 3 червня, ЗСУ ліквідували вже близько 511130 російських загарбників.

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