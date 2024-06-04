ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У низці областей України оголошено повітряну тривогу: Росія запустила дрони

Вівторок 04 червня 2024 00:49
UA EN RU
У низці областей України оголошено повітряну тривогу: Росія запустила дрони Фото: ворог застосував розвідувальні дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні ввечері, 3 червня, через високу активність російських розвідувальних дронів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Перше повідомлення про застосування БпЛА з'явилось о 21:42.

"Висока активність розвідувальних БпЛА на сході!", – йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, о 22:00 Шахеди рухались в напрямку двох областей.

"Рух БпЛА невстановленого типу:
1. Група через Харківщину в напрямку Полтавської області!
2. Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини!", – проінформували українців.

Через 23 хвилини (о 22:23) військові повідомили, що ворожі дрони продовжують рух та відправились на Дніпропетровщину.

"Продовжують рух:
1. Із Полтавщини курсом на Дніпропетровщину!
2. На межі Сумської/Чернігівської областей!", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 22:55, дрони, які рухались на Дніпропетровщину, продовжили курс на Кам'янське. А ті, що через Чернігівщину, тримали курс "на Чернігів/район".

Як повідомили військові, о 23:55 ворожі дрони відправились на Київщину. Інші ж відправились у південно-західному напрямку.

"БпЛА продовжують рух:
1. На межі Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київщину!
2. На півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку", - написали у Telegram.

І вночі, 4 червня, о 00:27, Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози ворожих БпЛА.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 3 червня, 23:59, через застосування БпЛА повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Також згідно карти, тривога в Луганській області та Криму.

У низці областей України оголошено повітряну тривогу: Росія запустила дрони

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові застосували FPV-дрони у Курській області та розгромили колону росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони
NEWS
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО