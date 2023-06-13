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В Киеве и ряде областей Украины объявлены воздушные тревоги

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Вторник 13 июня 2023 02:35
В Киеве и ряде областей Украины объявлены воздушные тревоги Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные тревоги были объявлены во многих областях Украины в ночь на вторник, 13 июня. Мониторинговые группы информируют об угрозе ракетных атак, а также о применении противником ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты воздушных тревог.

Сигналы об угрозе российских ударов с воздуха стали массово звучать в южных, восточных, части северных и центральных областей. По состоянию на 02:30 тревоги объявлены в:

  • Запорожской области,
  • Херсонской области,
  • Донецкой области,
  • Днепропетровской области,
  • Одесской области,
  • Николаевской области,
  • Кировоградской области,
  • Сумской области,
  • Полтавской области,
  • Харьковской области.

В Киеве и ряде областей Украины объявлены воздушные тревоги

Карта воздушных тревог в Украине ночью 13 июня (фото: t.me/alarmukraine)

По данным мониторинговых групп, предварительно с территории РФ был произведен запуск ракет со стратегической авиации из акватории Каспийского моря. Также говорится, что в воздушном пространстве ряда украинских областей зафиксированы дроны противника.

Расширение тревог

Около 02:50 тревоги также были объявлены в Киеве и области.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram.

Кроме того, также сигналы зазвучали в Житомирской, Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

В Киеве и ряде областей Украины объявлены воздушные тревоги

Карта воздушных тревог в Украине ночью 13 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Воздушные атаки РФ по Украине

РФ в последние месяцы участила нанесение по Украине ракетных ударов, а также атаки с применением дронов-камикадзе.

Так, несколько дней назад, 8 июня, воздушные тревоги были объявлены на всей территории Украины. В Черкасской области тогда сообщали о звуках взрывов. Оккупанты ударили по гражданским объектам Умани, попав в пустой цех сельскохозпредприятия и автомойку.

Войска РФ также ночью 9 июня нанесли удар по Украине ракетами и дронами "Шахед". Большинство вражеских воздушных целей наша ПВО сбила, однако в Житомирской области результате падения обломков была жертва и пострадавшие.

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Война России против Украины воздушная тревога
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