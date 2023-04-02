У низці областей України оголошена тривога: є загроза "Шахедів"
Українців попередили про загрозу "Шахедів". Південним сходом країни вже шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про загрозу "Шахедів".
"Не ігноруємо тривоги там, де вони є", - додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, зранку РФ обстріляла Сумську область з мінометів, в результаті ворожої атаки загинули люди.
Також ми повідомляли, що росіяни зранку випустили по Костянтинівці дві ракети С-300 та здійснили чотири залпи з "Ураганів".
Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.
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