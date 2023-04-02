ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У низці областей України оголошена тривога: є загроза "Шахедів"

Новость на русском →
Україна, Неділя 02 квітня 2023 23:01
У низці областей України оголошена тривога: є загроза "Шахедів" Фото: повітряна тривога в Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українців попередили про загрозу "Шахедів". Південним сходом країни вже шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про загрозу "Шахедів".

У низці областей України оголошена тривога: є загроза &quot;Шахедів&quot;

"Не ігноруємо тривоги там, де вони є", - додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, зранку РФ обстріляла Сумську область з мінометів, в результаті ворожої атаки загинули люди.

Також ми повідомляли, що росіяни зранку випустили по Костянтинівці дві ракети С-300 та здійснили чотири залпи з "Ураганів".

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй