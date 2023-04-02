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В ряде областей Украины объявлена тревога: есть угроза "Шахедов"

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Украина, Воскресенье 02 апреля 2023 23:01
В ряде областей Украины объявлена тревога: есть угроза "Шахедов" Фото: воздушная тревога в Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупредили об угрозе "Шахедов". Юго-востоком страны уже распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об угрозе "Шахедов".

В ряде областей Украины объявлена тревога: есть угроза &quot;Шахедов&quot;

"Не игнорируем тревоги там, где они есть", - добавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, утром РФ обстреляла Сумскую область из минометов, в результате вражеской атаки погибли люди.

Также мы сообщали, что россияне утром выпустили по Константиновке две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из "Ураганов".

В результате вражеской атаки было повреждено 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание.

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Война России против Украины воздушная тревога
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