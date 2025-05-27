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У низці областей України несподівано лунала повітряна тривога: причини і подробиці

Вівторок 27 травня 2025 10:53
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У низці областей України несподівано лунала повітряна тривога: причини і подробиці Ілюстративне фото: у низці областей України несподівано лунала повітряна тривога 27 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вранці вівторка, 27 травня, у низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги. Однак тривога була короткою - близько 10 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Повітряних тривог.

Що передувало

Близько 09:30 в Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли нібито про зліт Міг-31. Вже о 09:40 в областях, де було оголошено тривогу, пішли відбої. Водночас Повітряні сили не повідомляли про загрозу.
У низці областей України несподівано лунала повітряна тривога: причини і подробиці

Що сталось насправді

Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький пояснив, що тривогу оголошували через збій.

"Повітряну тривогу оголосили через збій системи оповіщення на всеукраїнському рівні", - написав він у Telegram.

Як працює система тривоги

Нагадаємо, Повітряні сили постійно моніторять ситуацію в повітряному просторі над Україною та на сотні кілометрів за її межами. Однак дані про зліт російської авіації або вихід кораблів у море Україна отримує від західних партнерів.

Раніше ми писали про те, що у Харкові починаючи з 22 лютого 2025 року запрацювала нова система повітряних тривог. Тепер сигнал існує окремо для міста та окремо для області.

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Повітряна тривога Війна в Україні
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