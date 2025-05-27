В ряде областей Украины неожиданно раздавалась воздушная тревога: причины и подробности
Утром вторника, 27 мая, в ряде областей объявлялся сигнал воздушной тревоги. Однако тревога была короткой - около 10 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Воздушных тревог.
Что предшествовало
Около 09:30 в Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали якобы о взлете МиГ-31. Уже в 09:40 в областях, где была объявлена тревога, пошли отбои. В то же время Воздушные силы не сообщали об угрозе.
Что произошло на самом деле
Впоследствии председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий объяснил, что тревогу объявляли из-за сбоя.
"Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне", - написал он в Telegram.
Как работает система тревоги
Напомним, Воздушные силы постоянно мониторят ситуацию в воздушном пространстве над Украиной и на сотни километров за ее пределами. Однако данные о взлете российской авиации или выход кораблей в море Украина получает от западных партнеров.
Ранее мы писали о том, что в Харькове начиная с 22 февраля 2025 года заработала новая система воздушных тревог. Теперь сигнал существует отдельно для города и отдельно для области.
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