В ряде областей Украины неожиданно раздавалась воздушная тревога: причины и подробности

Утром вторника, 27 мая, в ряде областей объявлялся сигнал воздушной тревоги. Однако тревога была короткой - около 10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Воздушных тревог.

Что предшествовало

Около 09:30 в Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали якобы о взлете МиГ-31. Уже в 09:40 в областях, где была объявлена тревога, пошли отбои. В то же время Воздушные силы не сообщали об угрозе.



Что произошло на самом деле

Впоследствии председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий объяснил, что тревогу объявляли из-за сбоя.

"Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне", - написал он в Telegram.

Как работает система тревоги

Напомним, Воздушные силы постоянно мониторят ситуацию в воздушном пространстве над Украиной и на сотни километров за ее пределами. Однако данные о взлете российской авиации или выход кораблей в море Украина получает от западных партнеров.