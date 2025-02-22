У Харкові запрацювала диференційована система тривог: що це означає

У Харкові починаючи з 22 лютого 2025 року запрацювала нова система повітряних тривог. Тепер сигнал існує окремо для міста та окремо для області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"Сьогодні в Харкові запрацювала нова, диференційована, система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області", - йдеться у повідомленні.

Фото: приклад, як працює нова тривога (t.me/ihor_terekhov)

Терехов розповів, що Харків першим в Україні взявся за реалізацію подібного проекту, оскільки було розуміння, що чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка. Водночас, буде зменшуватися психоемоційне навантаження на людей.

Міський голова поінформував, що лише за минулий рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги, а саме - 156 днів життя під сиренами. Проте з них лише 455 сигналів (62 доби) стосувалися міста, тобто - в п'ять разів менше.

"Ця система - крок до більшої стабільності в усіх сферах життєдіяльності. Бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть довше, без зайвих перерв. А головне: якщо лунає сигнал, усі знатимуть - небезпека реальна, і треба негайно прямувати в укриття", - написав Терехов.

Він додав, що впровадження диференційованої системи стало можливим завдяки спільній наполегливій роботі десятків фахівців, яка тривала багато місяців. Серед цих фахівців: інженери, військові ППО та РТВ, ДСНС, ІТ компанія Stfalcon та компанія Ajax Systems і представники інших служб.