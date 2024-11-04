В низці областей України негода знеструмила більше 70 населених пунктів

Внаслідок негоди знеструмлені 74 населені пункти у:

Дніпропетровській;

Сумській;

Київській;

Чернігівській областях.

"Енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях, але несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом доби", - додає "Укренерго".

Зростання споживання

Також зазначається, що споживання має тенденцію до зростання. Станом на 09:30, сьогодні, 3 листопада, рівень споживання на 8,5% вищий, ніж попереднього робочого дня - у п'ятницю, 1 листопада.

"Причина такої суттєвої зміни - відчутне падіння температури повітря в усіх регіонах України", - пише "Укренерго".

Також вчора, 3 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищий, ніж минулої неділі, 27 жовтня.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі енергосистема України поступово відновлюється після серії з дев'яти масштабних атак з боку російських сил від початку поточного року.

На енергетичних об'єктах проводяться як аварійні, так і планові ремонтні роботи. Однак у години пікового навантаження, тобто вранці та ввечері, система досі відчуває нестачу потужності.

Тим часом експерт з авіації Костянтин Криволап заявив, що російські окупанти вже готові до масованої атаки по Україні.