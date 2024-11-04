RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В ряде областей Украины непогода обесточила более 70 населенных пунктов

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за штормовой погоды 74 населенных пункта четырех областей Украины были обесточены. Непогода будет удерживаться до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

В результате непогоды обесточены 74 населенных пункта в: 

  • Днепропетровской; 
  • Сумской; 
  • Киевской; 
  • Черниговской областях. 

"Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток", - добавляет "Укрэнерго". 

Рост потребления 

Также отмечается, что потребление имеет тенденцию к росту. По состоянию на 09:30, сегодня, 3 ноября, уровень потребления на 8,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 1 ноября. 

"Причина такого существенного изменения - ощутимое падение температуры воздуха во всех регионах Украины", - пишет "Укрэнерго". 

Также вчера, 3 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем в минувшее воскресенье, 27 октября. 

Ситуация со светом в Украине 

Сейчас энергосистема Украины постепенно восстанавливается после серии из девяти масштабных атак со стороны российских сил с начала текущего года.

На энергетических объектах проводятся как аварийные, так и плановые ремонтные работы. Однако в часы пиковой нагрузки, то есть утром и вечером, система до сих пор испытывает недостаток мощности.

Между тем эксперт по авиации Константин Криволап заявил, что российские оккупанты уже готовы к массированной атаке по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News