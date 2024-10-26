В низці областей тривога через "Шахеди", у Київській області працює ППО

Атака дронів на Київ та Київську область

У Київській області виникли пожежі через атаку дронів у ніч проти 26 жовтня. Через нічні обстріли постраждала дитина, є жертва.

Цієї ночі сили ППО відбивали атаку дронів на Київ в області. Росіяни атакували Київ 16-й раз у жовтні. Дрони на столицю заходили хвилями одразу з двох напрямків. Під час атаки дрона на багатоповерхівку у Києві постраждали шість людей, загинула дівчина.

Тривога в Києві оголошувалась тричі і тривала 7 з половиною годин. ППО вдалося збити до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву.

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