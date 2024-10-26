В ряде областей тревога из-за "Шахедов", в Киевской области работает ПВО

Атака дронов на Киев и Киевскую область

В Киевской области возникли пожары из-за атаки дронов в ночь на 26 октября. Из-за ночных обстрелов пострадал ребенок, есть жертва.

Этой ночью силы ПВО отбивали атаку дронов на Киев в области. Россияне атаковали Киев 16-й раз в октябре. Дроны на столицу заходили волнами сразу с двух направлений. Во время атаки дрона на многоэтажку в Киеве пострадали шесть людей, погибла девушка.

Тревога в Киеве объявлялась трижды и продолжалась 7 с половиной часов. ПВО удалось сбить до десятка российских ударных дронов, угрожавших Киеву.

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