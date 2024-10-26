В ряде областей тревога из-за "Шахедов", в Киевской области работает ПВО

Оккупанты атакуют ряд регионов Украины дронами 26 октября. В Киевской области работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Местных жителей просят не фотографировать и не снимать работу ПВО.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - посоветовали в администрации.
В Украине на данный момент объявлена тревога в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской областях.
Военные предупреждали о дронах.
"Группа "Шахедов" на севере Киевской области, курсом на северо-восток. "Шахед" на севере Винницкой области, курсом на запад", - отмечают в Воздушных силах.
В Киевской области возникли пожары из-за атаки дронов в ночь на 26 октября. Из-за ночных обстрелов пострадал ребенок, есть жертва.
Этой ночью силы ПВО отбивали атаку дронов на Киев в области. Россияне атаковали Киев 16-й раз в октябре. Дроны на столицу заходили волнами сразу с двух направлений. Во время атаки дрона на многоэтажку в Киеве пострадали шесть людей, погибла девушка.
Тревога в Киеве объявлялась трижды и продолжалась 7 с половиной часов. ПВО удалось сбить до десятка российских ударных дронов, угрожавших Киеву.
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