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В низці областей тривога через "Шахеди", у Київській області працює ППО

Київська область, Субота 26 жовтня 2024 10:06
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В низці областей тривога через "Шахеди", у Київській області працює ППО Фото: у Київській області працює ППО 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти атакують низку регіонів України дронами 26 жовтня. В Київській області працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Місцевих мешканців просять не фотографувати та не знімати роботу ППО.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - порадили у адміністрації.

Тривога в Україні

В Україні на даний момент оголошено тривогу у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Хмельницькій, Харківській областях.

Військові попереджали про дрони.

"Група "Шахедів" на півночі Київської області, курсом на північний схід. "Шахед" на півночі Вінницької області, курсом на захід", - зазначають у Повітряних силах.

Атака дронів на Київ та Київську область

У Київській області виникли пожежі через атаку дронів у ніч проти 26 жовтня. Через нічні обстріли постраждала дитина, є жертва.

Цієї ночі сили ППО відбивали атаку дронів на Київ в області. Росіяни атакували Київ 16-й раз у жовтні. Дрони на столицю заходили хвилями одразу з двох напрямків. Під час атаки дрона на багатоповерхівку у Києві постраждали шість людей, загинула дівчина.

Тривога в Києві оголошувалась тричі і тривала 7 з половиною годин. ППО вдалося збити до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву.

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Київська область ППО Дрони
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