В ряде областей тревога из-за "Шахедов", в Киевской области работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

"Группа "Шахедов" на севере Киевской области, курсом на северо-восток. "Шахед" на севере Винницкой области, курсом на запад", - отмечают в Воздушных силах.

В Украине на данный момент объявлена тревога в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской областях.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - посоветовали в администрации.

Местных жителей просят не фотографировать и не снимать работу ПВО.

Атака дронов на Киев и Киевскую область

В Киевской области возникли пожары из-за атаки дронов в ночь на 26 октября. Из-за ночных обстрелов пострадал ребенок, есть жертва.

Этой ночью силы ПВО отбивали атаку дронов на Киев в области. Россияне атаковали Киев 16-й раз в октябре. Дроны на столицу заходили волнами сразу с двух направлений. Во время атаки дрона на многоэтажку в Киеве пострадали шесть людей, погибла девушка.

Тревога в Киеве объявлялась трижды и продолжалась 7 с половиной часов. ПВО удалось сбить до десятка российских ударных дронов, угрожавших Киеву.

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