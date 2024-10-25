В низці областей температура опуститься до -2 градусів: прогноз погоди на завтра

26 жовтня в Україні пануватиме мінлива хмарність. Проте майже по всій території країни очікується суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Завтра в Україні опади не передбачаються, однак ніч та ранок на більшості територій Правобережжя та окремих районах північного сходу принесуть туман, який може значно знизити видимість на дорогах - до 200-500 метрів. З цієї причини оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Вітер буде слабким, змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с, що сприятиме збереженню стабільної температури повітря.

Уночі термометри покажуть 3-8 градусів тепла на більшості територій, а в західних областях, Житомирській, Вінницькій та східних регіонах можливе зниження температури від 3° тепла до 2° морозу.

У денний час температура повітря прогріється до 9-14° тепла, а в теплих районах Прикарпаття та Закарпаття стовпчики термометрів можуть сягнути 18 градусів тепла.

Погода на Київщині

На Київщині день буде також переважно без опадів, з мінливою хмарністю. Вітер очікується північно-західного напрямку, але вдень його пориви перейдуть на південний напрямок зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі складе 3-8° тепла, а вдень повітря прогріється до 9-14°. У Києві вночі температура коливатиметься між 5-7° тепла, вдень очікується 11-13° тепла.