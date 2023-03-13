У низці областей та Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві сьогодні, 13 березня, оголосили повітряну тривогу. Також про небезпеку з повітря попередили у низці інших областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу о 10:49 спочатку оголосили в Києві. Потім про загрозу попередили в інших північних та центральних областях України.
Варто зазначити, що моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації поблизу північного кордону України. Також зазначалося про пуск невідомо об'єкта у напрямку Чернігова та Києва з Брянської області РФ.
Карта повітряних тривог станом на 10:55
Нагадаємо, 9 березня Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами. Ворог влучив в об'єкти енергетики, критичної інфраструктури, а також у житлові квартали.
Зокрема, окупанти атакували Голосіївський район Києва ракетою "Кинджал", внаслідок удару зруйнований об'єкт інфраструктури.
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