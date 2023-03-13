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В ряде областей и Киеве объявили воздушную тревогу

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня, 13 марта, была объявлена воздушная тревога. Также об опасности с воздуха предупредили в ряде других областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога в 10:49 сначала была объявлена в Киеве. Затем об угрозе предупредили в других северных и центральных областях Украины.

Следует отметить, что мониторинговые группы сообщают об активности российской тактической авиации вблизи северной границы Украины. Также отмечалось о пуске неизвестного объекта в направлении Чернигова и Киева из Брянской области РФ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:55

Напомним, 9 марта Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Враг попал в объекты энергетики, критической инфраструктуры, а также в жилые кварталы.

В частности, оккупанты атаковали Голосеевский район Киева ракетой "Кинжал", в результате удара разрушен объект инфраструктуры.

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