У низці областей шириться тривога через загрозу застосування балістики

Пізно ввечері, 15 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначили військові, існує загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Крім того, зазначимо, що у Полтавській області зафіксовано ворожі безпілотники.
Військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.
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