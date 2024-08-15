В ряде областей распространяется тревога из-за угрозы применения баллистики

Поздно вечером, 15 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отметили военные, существует угроза применения баллистического вооружения с южного направления.
Кроме того, отметим, что в Полтавской области зафиксированы вражеские беспилотники.
Военные сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
Карта тревог по состоянию на момент публикации новости выглядит следующим образом.
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