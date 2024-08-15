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У низці областей шириться тривога через загрозу застосування балістики

Четвер 15 серпня 2024 23:12
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У низці областей шириться тривога через загрозу застосування балістики Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 15 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначили військові, існує загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Крім того, зазначимо, що у Полтавській області зафіксовано ворожі безпілотники.

Оновлено о 23:38

Військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Де оголошено тривогу

Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.

У низці областей шириться тривога через загрозу застосування балістики

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