У низці областей шириться тривога через загрозу застосування балістики

Фото: люди в укритті (Getty Images)

Пізно ввечері, 15 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначили військові, існує загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Крім того, зазначимо, що у Полтавській області зафіксовано ворожі безпілотники. Оновлено о 23:38 Військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Де оголошено тривогу Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.