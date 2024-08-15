В ряде областей распространяется тревога из-за угрозы применения баллистики

Фото: люди в укрытии (Getty Images)

Поздно вечером, 15 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отметили военные, существует угроза применения баллистического вооружения с южного направления. Кроме того, отметим, что в Полтавской области зафиксированы вражеские беспилотники. Обновлено в 23:38 Военные сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. Где объявлена тревога Карта тревог по состоянию на момент публикации новости выглядит следующим образом.