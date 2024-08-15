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В ряде областей распространяется тревога из-за угрозы применения баллистики

Четверг 15 августа 2024 23:12
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В ряде областей распространяется тревога из-за угрозы применения баллистики Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 15 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отметили военные, существует угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

Кроме того, отметим, что в Полтавской области зафиксированы вражеские беспилотники.

Обновлено в 23:38

Военные сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Где объявлена тревога

Карта тревог по состоянию на момент публикации новости выглядит следующим образом.

В ряде областей распространяется тревога из-за угрозы применения баллистики

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