В ряде областей предупреждают о непогоде, на севере морозы до -20: погода на завтра
Завтра, 7 января, на севере Украины местами температура опустится до -20. В ряде областей предупреждают о сложных погодных условиях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
Как пишет Укргидрометцентр:
- в южной части Украины ночью без осадков, днем дождь; температура ночью +2 - +7 тепла, днем +5 - +10, в Крыму до +16 тепла;
- в северной части, а также Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура в течение суток -7 - -12, в Черниговской и Сумской областях местами -15 - -20;
- на остальной территории сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель. Днем в большинстве центральных и Донецкой областях значительные осадки. Температура ночью и днем от +1 до +4 мороза.
На дорогах, кроме юга, гололедица.
Отмечается, что ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с.
Фото: погода на 7 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области в течение суток от -7 до -12. Между тем, в Киеве от -8 до -10 соответственно.
Опасные метеорологические явления
"7 января в большинстве западных, центральных и восточных областей гололед, налипание мокрого снега, метель, порывы ветра 15-20 м/с, днем в центральных и Донецкой областях значительный дождь и мокрый снег; на дорогах Украины, кроме юга, гололедица", - отмечает Укргидрометцентр.
Фото: опасные метеорологические явления (meteo.gov.ua)
Непогода в Украине
Ожидается, что в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.
Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.
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