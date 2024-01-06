В ряде областей предупреждают о непогоде, на севере морозы до -20: погода на завтра

Завтра, 7 января, на севере Украины местами температура опустится до -20. В ряде областей предупреждают о сложных погодных условиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Как пишет Укргидрометцентр:

в южной части Украины ночью без осадков, днем дождь; температура ночью +2 - +7 тепла, днем +5 - +10, в Крыму до +16 тепла;

в северной части, а также Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура в течение суток -7 - -12, в Черниговской и Сумской областях местами -15 - -20;

на остальной территории сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель. Днем в большинстве центральных и Донецкой областях значительные осадки. Температура ночью и днем от +1 до +4 мороза.

На дорогах, кроме юга, гололедица.

Отмечается, что ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с.

Фото: погода на 7 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области в течение суток от -7 до -12. Между тем, в Киеве от -8 до -10 соответственно.

Опасные метеорологические явления

"7 января в большинстве западных, центральных и восточных областей гололед, налипание мокрого снега, метель, порывы ветра 15-20 м/с, днем в центральных и Донецкой областях значительный дождь и мокрый снег; на дорогах Украины, кроме юга, гололедица", - отмечает Укргидрометцентр.

Фото: опасные метеорологические явления (meteo.gov.ua)

Непогода в Украине

Ожидается, что в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.

Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.