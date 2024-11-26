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В низці областей почали раніше вимикати світло: список

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України графіки обмеження енергопостачання почали діяти раніше. Мова йде про Одеську, Полтавську області й не тільки.

Про те, де графіки відключень світла почали діяти раніше - в матеріалі РБК-Україна.

Зранку "Укренерго" попереджало про графіки погодинних відключень, які діятимуть в Україні з 14:00 до 21:00, але зрештою обмеження почали діяти раніше. 

Київ

1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Київська область 

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Полтавська область 

У Полтавській області новий графік погодинних обмежень, згідно з розпорядженням "Укренерго", діятиме з 13:00 до 21:00. Одночасно відключатимуть по 1 годин/черзі: 

  • 1 черга: 18:00 - 19:00;
  • 2 черга: 19:00 -20:00;
  • 3 черга: 14:00 - 15:00, 20:00 - 21:00;
  • 4 черга: 15:00 - 16:00;
  • 5 черга: 18:00 - 19:00;
  • 6 черга: 17:00 - 18:00.

Сумська область 

Графіки погодинних відключень діятимуть з 13:00 до 21:00 в обсязі однієї черги:

  • 1 черга: 16-18;
  • 2 черга: 13-14;
  • 3 черга: 14-16;
  • 4 черга: без відключень;
  • 5 черга: 18-20;
  • 6 черга: 20-21.

 Запорізька область 

Графіки відключень змінені для 1 та 2 черги: 

  • черга 1: 17:00-21:00;
  • черга 2: 13:00-17:00;
  • черга 3: 07:00-10:00.

Черкаська область 

Згідно з оновленим графіком, відключення діятимуть з: 

  • 13:00-14:00 1 черга;
  • 14:00-15:00 3 черга;
  • 15:00-16:00 4 черга;
  • 16:00-17:00 4 черга;
  • 17:00-18:00 5 черга;
  • 18:00-19:00 5 черга;
  • 19:00-20:00 6 черга;
  • 20:00-21:00 6 черга.

Одеська область 

Відключення також почались на годину раніше - з 13:00 й триватимуть до 21:00. 

  • 2 черга: з 13:00 по 17:00;
  • 4 черга: з 16:00 по 20:00;
  • 5 черга: з 19:00 по 21:00. 

Дніпропетровська область 

2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Відключення світла в Україні 

Українська енергетична система поступово відновлюється після десяти масштабних обстрілів з боку Росії, однак дефіцит потужності залишається суттєвим.

На енергетичних об'єктах активно проводять як аварійні, так і планові ремонтні роботи.

Детальніше про те як ворог змінив  тактику ударів та скільки засобів для цього має - в матеріалі РБК-Україна "До терору готові. Скільки Росія накопичила ракет та дронів для обстрілів енергетики"

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Укренерго