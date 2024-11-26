В низці областей почали раніше вимикати світло: список

В низці областей України графіки обмеження енергопостачання почали діяти раніше. Мова йде про Одеську, Полтавську області й не тільки.
Про те, де графіки відключень світла почали діяти раніше - в матеріалі РБК-Україна.
Зранку "Укренерго" попереджало про графіки погодинних відключень, які діятимуть в Україні з 14:00 до 21:00, але зрештою обмеження почали діяти раніше.
1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
У Полтавській області новий графік погодинних обмежень, згідно з розпорядженням "Укренерго", діятиме з 13:00 до 21:00. Одночасно відключатимуть по 1 годин/черзі:
Графіки погодинних відключень діятимуть з 13:00 до 21:00 в обсязі однієї черги:
Графіки відключень змінені для 1 та 2 черги:
Згідно з оновленим графіком, відключення діятимуть з:
Відключення також почались на годину раніше - з 13:00 й триватимуть до 21:00.
2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
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