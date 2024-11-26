В ряде областей начали раньше выключать свет: список

В ряде областей Украины графики ограничения энергоснабжения начали действовать раньше. Речь идет об Одесской, Полтавской области и не только.
О том, где графики отключений света начали действовать раньше – в материале РБК-Украина.
Утром "Укрэнерго" предупреждало о графиках почасовых отключений, которые будут действовать в Украине с 14:00 до 21:00, однако в конце концов ограничения начали действовать раньше.
1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
В Полтавской области новый график почасовых ограничений, согласно распоряжению "Укрэнерго", будет действовать с 13:00 до 21:00. Одновременно будут отключать по 1 час/очереди:
Графики почасовых отключений будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди:
Графики отключений изменены для 1 и 2 очереди:
Согласно обновленному графику, отключения будут действовать с:
Отключения также начались на час раньше - с 13:00 и продлятся до 21:00.
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
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