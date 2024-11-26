В ряде областей начали раньше выключать свет: список

Утром "Укрэнерго" предупреждало о графиках почасовых отключений, которые будут действовать в Украине с 14:00 до 21:00, однако в конце концов ограничения начали действовать раньше.

Киев

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Полтавская область

В Полтавской области новый график почасовых ограничений, согласно распоряжению "Укрэнерго", будет действовать с 13:00 до 21:00. Одновременно будут отключать по 1 час/очереди:

1 очередь: 18:00 – 19:00;

2 очередь: 19:00 –20:00;

3 очередь: 14:00 – 15:00, 20:00 – 21:00;

4 очередь: 15:00 – 16:00;

5 очередь: 18:00 – 19:00;

6 очередь: 17:00 – 18:00.

Сумская область

Графики почасовых отключений будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди:

1 очередь: 16 - 18;

2 очередь: 13 - 14;

3 очередь: 14 - 16;

4 очередь: без отключений;

5 очередь: 18 - 20;

6 очередь: 20 - 21.

Запорожская область

Графики отключений изменены для 1 и 2 очереди:

очередь 1: 17:00 - 21:00;

очередь 2: 13:00 - 17:00;

очередь 3:07:00 - 10:00.

Черкасская область

Согласно обновленному графику, отключения будут действовать с:

13:00-14:00 1 очередь;

14:00-15:00 3 очередь;

15:00-16:00 4 очередь;

16:00-17:00 4 очередь;

17:00-18:00 5 очередь;

18:00-19:00 5 очередь;

19:00-20:00 6 очередь;

20:00-21:00 6 очередь.

Одесская область

Отключения также начались на час раньше - с 13:00 и продлятся до 21:00.

2 очередь: с 13:00 до 17:00;

4 очередь: с 16:00 до 20:00;

5 очередь: с 19:00 до 21:00.

Днепропетровская область

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Отключение света в Украине

Украинская энергетическая система постепенно восстанавливается после десяти масштабных обстрелов со стороны России, однако дефицит мощности остается существенным.

На энергетических объектах активно проводят как аварийные, так и плановые ремонтные работы.

Подробнее о том как враг изменил тактику ударов и сколько средств для этого имеет - в материале РБК-Украина "К террору готовы. Сколько Россия накопила ракет и дронов для обстрелов энергетики".