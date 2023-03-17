У низці областей України оголосили повітряну тривогу

В Україні зранку 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів майже половини областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено о 9:58
По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Інформації про обстріли не надходило.
Повітряну тривогу після 9:20 оголосили на сході, а також у частині північних, центральних та південних областей.
Моніторингові групи не фіксують активність ворожої авіації, проте попереджають про загрозу запуску ракет з балістичною траєкторією польоту.
Карта повітряних тривог станом на 9:20
Нагадаємо, Росія станом на ранок 17 березня вивела у Чорне море чотири ракетоносії, загальний залп яких може становити 24 "Калібри".
Також зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна пояснив, чому в Україні почастішали повітряні тривоги.
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