В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога после 9:20 была объявлена на востоке, а также в части северных, центральных и южных областей.

Мониторинговые группы не фиксируют активность вражеской авиации, однако предупреждают об угрозе запуска ракет с баллистической траекторией полета.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:20