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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: в части Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине с утра 17 марта раздались сигналы воздушной тревоги. Об угрозе предупредили жителей почти половины областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога после 9:20 была объявлена на востоке, а также в части северных, центральных и южных областей.

Мониторинговые группы не фиксируют активность вражеской авиации, однако предупреждают об угрозе запуска ракет с баллистической траекторией полета.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:20

Напомним, Россия по состоянию на утро 17 марта вывела в Черное море четыре ракетоносителя, общий залп которых может составить 24 "Калибра".

Также отметим, что авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина объяснил, почему в Украине участились воздушные тревоги.

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