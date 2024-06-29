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У низці областей оголошено тривогу: Росія запустила Шахеди

Фото: Шахеди атакують Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні пізно ввечері, 28 червня, оголосили повітряну тривогу у низці областей. Причиною є фіксація БпЛА, які запустила Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Так, о 22:01 військові попередили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій області. Вже о 22:30 дрон помітили в східній частині Херсонщини, який тримав курс на північ. Через 25 хвилин він рухався у напрямку Кривого Рогу.

Починаючи з 23:19, фіксація ворожих БпЛА збільшилась.

"БпЛА в північній частині Херсонської області, постійно змінюють курс. БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс західний", – повідомили у відомстві о 23:19.

Пізніше, о 23:33, військові додали інформацію до попередньої фіксації.

"БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину. БпЛА на межі Херсонської та Дніпропетровської областей, курс західний/північно-західний", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:55, інформації про рух БпЛА стало більше:

  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний/північно-західний. БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс західний.
  • Декілька БпЛА на Херсонщині, постійно змінюють курс.
  • постійно змінюють курс.
  • БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.

О 00:46 військові знов доповнили інформацію до попереднього повідомлення.

Так, БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини тримав курс північно-західний. Ще один дрон на межі Миколаївської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей теж тримав північно-західний курс. І такий самий напрямок мав ще один БпЛА в центральній частині Миколаївської області.

О 01:05 ворожий дрон зафіксовано в районі Кривого Рогу.

Пізніше, о 01:17, рух ударних БпЛА був наступний:

  • БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Херсонської областей, курс східний;
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 01:05, 29 червня, тривогу оголошено у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Також продовжується тривога у Луганській області та в Криму.

 

Нагадаємо, що протягом доби, 28 червня, ворог здійснив 12 атак в районі Вовчанська. Станом на 22:00 два боєзіткнення тривають.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці зросла до 12 осіб. Серед них - вагітна жінка.

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