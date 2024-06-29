В ряде областей объявлена тревога: Россия запустила Шахеды

Так, в 22.01 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской области. Уже в 22:30 дрон был замечен в восточной части Херсонщины, который держал курс на север. Через 25 минут он двигался в направлении Кривого Рога.

Начиная с 23:19, фиксация вражеских БПЛА увеличилась.

"БпЛА в северной части Херсонской области постоянно меняют курс. БпЛА в восточной части Николаевской области, курс западный", - сообщили в ведомстве в 23:19.

Позже, в 23:33, военные добавили информацию к предыдущей фиксации.

"БпЛА из Николаева, курсом на Кировоградщину. БпЛА на границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс западный/северо-западный", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:55, информации о движении БПЛА стало больше:

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный.

БпЛА в восточной части Николаевщины, курс западный;

несколько БпЛА на Херсонщине постоянно меняют курс;

БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.

В 00:46 военные снова дополнили информацию к предыдущему уведомлению.

Так, БпЛА в северо-западной части Николаевщины держал курс северо-западный. Еще один дрон на границе Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей тоже держал северо-западный курс. И такое же направление имел еще один БпЛА в центральной части Николаевской области.

В 01:05 вражеский дрон зафиксирован в районе Кривого Рога.

Позже, в 01:17, движение ударных БпЛА было следующим:

БпЛА в западной части Кировоградщины, курс западный;

БпЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, курс восточный;

БпЛА в северной части Николаевщины, курс северо-западный.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 01:05, 29 июня, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Также продолжается тревога в Луганской области и Крыму.