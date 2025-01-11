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У Криму повідомляють про дрони: Росія підняла авіацію, працює ППО

Субота 11 січня 2025 00:19
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У Криму повідомляють про дрони: Росія підняла авіацію, працює ППО Фото: у Керчі місцеві жителі чули вибух (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В окупованому Росією Криму закрили Керченський міст. Над півостровом фіксують БпЛА, чути роботу ППО і піднята в небо авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Приблизно о 23:22 стало відомо, що було перекрито Кримський міст. Причиною цього стала фіксація безпілотників. Водночас у військових частинах Севастополя увімкнули сигнал тривоги.

Пізніше стало відомо, що над Ленінським районом Севастополя літає вертоліт, а над Сімферополем у напрямку півночі пролетіли три літаки. Крім того, з аеродрому "Бельбек" Росія підняла винищувач.

Станом на 23:47 над Джанкоєм і Джанкойським районом було чутно проліт безпілотників. Місцеві жителі знімали відео і записували звук того, що відбувається. Приблизно в ті самі хвилини в Джанкої спрацювала ППО.

О 23:53 було чути гучний вибух у Керчі. Місцеві жителі припускають, що можливо, це була робота ППО. Через кілька хвилин із "Бельбека" підняли другий винищувач, а над Сімферополем пролетів уже п'ятий борт, але цього разу в напрямку Севастополя.

Крім вищесказаного дрони фіксували над Судаком і Євпаторією.

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