У Криму повідомляють про дрони: Росія підняла авіацію, працює ППО

В окупованому Росією Криму закрили Керченський міст. Над півостровом фіксують БпЛА, чути роботу ППО і піднята в небо авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Приблизно о 23:22 стало відомо, що було перекрито Кримський міст. Причиною цього стала фіксація безпілотників. Водночас у військових частинах Севастополя увімкнули сигнал тривоги.

Пізніше стало відомо, що над Ленінським районом Севастополя літає вертоліт, а над Сімферополем у напрямку півночі пролетіли три літаки. Крім того, з аеродрому "Бельбек" Росія підняла винищувач.

Станом на 23:47 над Джанкоєм і Джанкойським районом було чутно проліт безпілотників. Місцеві жителі знімали відео і записували звук того, що відбувається. Приблизно в ті самі хвилини в Джанкої спрацювала ППО.

О 23:53 було чути гучний вибух у Керчі. Місцеві жителі припускають, що можливо, це була робота ППО. Через кілька хвилин із "Бельбека" підняли другий винищувач, а над Сімферополем пролетів уже п'ятий борт, але цього разу в напрямку Севастополя.

Крім вищесказаного дрони фіксували над Судаком і Євпаторією.