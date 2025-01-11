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Ряд регионов РФ атакуют дроны: слышно взрывы, работает ПВО, в Новороссийске начался пожар

Суббота 11 января 2025 01:05
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Ряд регионов РФ атакуют дроны: слышно взрывы, работает ПВО, в Новороссийске начался пожар Фото: в Новороссийске якобы атакован порт (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 января Россию массово атакуют дроны. В ряде регионов слышно работу ПВО, взрывы, а в Новороссийске говорят о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал Mash пишет, что об атаке беспилотников говорят местные жители Воронежской, Курской, Саратовской и Липецкой областей. Помимо этого, про БпЛА в регионе сообщили власти Анапы (Краснодарский край).

Параллельно россияне писали, что дроны атакуют Новороссийск. В сети публиковали соответствующие кадры, где было слышно работу ПВО, после чего прогремел как минимум один взрыв. Вскоре россияне публиковали видео пожара. По словам одного из авторов видео, БпЛА прилетело в порт.

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