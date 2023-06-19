Низку областей охопила повітряна тривога. Є загроза ракет Х-22

В частині України сьогодні, 19 червня оголосили повітряну тривогу. Війська РФ підняли в повітря бомбардувальники, є загроза пуску ворогом крилатих ракет Х-22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Станом на 14:05 карта повітряних тривог виглядає так:
У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про виліт чотирьох російських бомбардувальників Ту-22м3. Військові попереджають про можливі пуски ракет на півдні та сході.
Зокрема, імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока.
Тим часом голова Дніпропетровської ОВА закликав не ігнорувати тривогу
"Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо!" - пише Сергій Лисак.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також пише про загрозу ракетного удару.
Згодом у Повітряних силах попередили про пуски ворожих ракет.
Оновлено. Російські бомбардувальники могли проводити тренувальні польоти з імітацією пусків ракет
"Дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет", - розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
У цей же час на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Інформація уточнюється.
Станом на 14:57 мапа повітряних тривог виглядає так:
Зазначимо, що через дефіцит високоточного та більш сучасного озброєння росіяни час від часу вдаються й до атак радянськими Х-22. Це стара протикорабельна ракета, що має величезну руйнівну силу. Саме такою окупанти вдарили по торговому центру у Кременчуці та по багатоповерхівці в Дніпрі.
Нагадаємо, що путінські війська не полишають свого ракетного та дронового терору по мирних містах України. Цієї ночі ворог знову намагався атакувати з повітря. Втім, наші сили ППО успішно знищили 4 ракети "Калібр" в Одеській області.
Також оборонці неба збили 4 іранські дрони "Шахед" у Дніпропетровській області.
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