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Ряд областей охватила воздушная тревога. Есть угроза ракет Х-22

Фото: россияне подняли в воздух четыре бомбардировщика Ту-22м3 (russianplanes net)
Автор: Мария Кучерявец

В части Украины сегодня, 19 июня, объявили воздушную тревогу. Войска РФ подняли в воздух бомбардировщики, есть угроза пуска врагом крылатых ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 14:05, карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно об угрозе

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о вылете четырех российских бомбардировщиков Ту-22м3. Военные предупреждают о возможных запусках ракет на юге и востоке.

В частности, вероятность пусков крылатых ракет Х-22 с акватории Азовского моря высока.

Тем временем глава Днепропетровской ОВА призвал не игнорировать тревогу

"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем!" - пишет Сергей Лысак.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук также пишет об угрозе ракетного удара.

Впоследствии в Воздушных силах предупредили о пусках вражеских ракет.

О ракетах Х-22

Отметим, что из-за дефицита высокоточного и более современного вооружения россияне время от времени прибегают и к атакам советскими Х-22. Это старая противокорабельная ракета, обладающая огромной разрушительной силой. Именно такой оккупанты ударили по торговому центру в Кременчуге и по многоэтажке в Днепре.

Обстрелы Украины

Напомним, что путинские войска не покидают свой ракетный и дроновый террор по мирным городам Украины. Этой ночью враг снова пытался атаковать с воздуха. Впрочем, наши силы ПВО успешно уничтожили 4 ракеты "Калибр" в Одесской области.

Также защитники неба сбили 4 иранских дрона "Шахед" в Днепропетровской области.

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