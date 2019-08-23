Из-за низкой зарплаты "Николаевгаз" покидают квалифицированные специалисты

Из-за низкой заработной платы из компании "Николаевгаз" массово увольняются работники. С начала года с предприятия уволились 125 работников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Негативная тенденция текучести кадров в газораспределительной компании Николаевской области наблюдается уже не первый год. В 2017 году компанию покинули 284 работника, а в 2018 году - 363. С начала 2019 года из компании уволилось уже 125 специалистов. Сейчас в компании открыто 256 вакансий. Основной проблемой для привлечения квалифицированных кадров уже который год подряд является низкий уровень заработной платы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что средств, заложенных в тарифе на распределение природного газа на оплату труда, катастрофически не хватает для повышения заработной платы работников до конкурентоспособного уровня. Сейчас средний уровень зарплаты в "Николаевгаз" составляет около 8 тыс. гривен, что почти на 20% меньше по сравнению со средней зарплатой по Николаевской области, и на 38% меньше среднего уровня по промышленности в Украине.

"Приближается новый отопительный сезон, и мы крайне обеспокоены тем, что теряем квалифицированных работников с многолетним опытом. Рано или поздно может так случиться, что обслуживать газовую систему просто станет никому. А новых специалистов не можем привлечь, ведь с таким уровнем оплаты труда у них просто нет желания работать в компании", - рассказывает начальник управления персоналом АО "Николаевгаз" Инесса Мовчан.

Наиболее востребованными специальностями в АО "Николаевгаз" остаются слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и газового оборудования, электрогазосварщики, мастера, инженера, водители, контролеры.

"Сейчас единственным источником финансирования для АО "Николаевгаз" является тариф на распределение природного газа, который утверждается НКРЭКУ. Доля расходов на оплату труда персонала в тарифе составляет 37,5%. Однако, уже три года Госрегулятор не пересматривал тариф газораспределительной компании, который до сих пор остается на уровне 2016 года. Профсоюзная организация компании неоднократно обращалась к НКРЭКУ и правительству с требованием учесть в тарифе на распределение природного газа повышение заработных плат газовиков до уровня, среднего по промышленности. Даже неоднократные акции протеста не принесли долгожданного результата", - говорится в сообщении пресс-службы.