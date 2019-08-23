Через низьку зарплату "Миколаївгаз" покидають кваліфіковані фахівці

Через низьку заробітну плату з компанії "Миколаївгаз" масово звільняються працівники. З початку року з підприємства звільнилося 125 працівників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Негативна тенденція плинності кадрів у газорозподільній компанії Миколаївської області спостерігається вже не перший рік. У 2017 році компанію покинули 284 працівника, а в 2018 році - 363. З початку 2019 роки з підприємства звільнилося вже 125 фахівців. Зараз у компанії відкрито 256 вакансій. Основною проблемою для залучення кваліфікованих кадрів вже котрий рік поспіль є низький рівень заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що коштів, закладених у тариф на розподіл природного газу на оплату праці, катастрофічно не вистачає для підвищення заробітної плати працівників до конкурентоспроможного рівня. Зараз середній рівень зарплати в "Миколаївгазі" становить близько 8 тис. гривень, що майже на 20% менше порівняно з середньою зарплатою по Миколаївській області, і на 38% менше середнього рівня по промисловості в Україні.

"Наближається новий опалювальний сезон, і ми вкрай стурбовані тим, що втрачаємо кваліфікованих працівників з багаторічним досвідом. Рано чи пізно може так статися, що обслуговувати газову систему просто стане нікому. А нових фахівців не можемо залучити, адже з таким рівнем оплати праці у них просто немає бажання працювати в компанії", - розповідає начальник управління персоналом АТ "Миколаївгаз" Інеса Мовчан.

Найбільш затребуваними спеціальностями в АТ "Миколаївгаз" залишаються слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів і газового обладнання, електрогазозварники, майстра, інженера, водії, контролери.

"Зараз єдиним джерелом фінансування для АТ "Миколаївгаз" є тариф на розподіл природного газу, який затверджується НКРЕКП. Частка витрат на оплату праці персоналу в тарифі складає 37,5%. Однак, вже три роки Держрегулятор не переглядав тариф газорозподільної компанії, який досі залишається на рівні 2016 року. Профспілкова організація компанії неодноразово зверталася до НКРЕКП та уряду з вимогою врахувати в тариф на розподіл природного газу підвищення заробітних плат газовиків до рівня середньої по промисловості. Навіть неодноразові акції протесту не принесли довгоочікуваного результату", - йдеться в повідомленні прес-служби.