Низький тестостерон: неочевидні ознаки, що руйнують якість життя

Причини та неочевидні симптоми низького рівня тестостерону

Зниження рівня тестостерону, відоме як гіпогонадизм, може мати низку проявів, які часто залишаються непоміченими або приписуються іншим причинам. У чоловіків низький рівень тестостерону може спричинити зниження статевого потягу, постійне відчуття втоми та брак енергії, набір зайвої ваги, депресивні стани, низьку самооцінку, зменшення волосяного покриву тіла та навіть стоншення кісток.

Хоча природне зменшення вироблення тестостерону з віком є неминучим, існують і інші фактори, що можуть прискорити це падіння. Травми яєчок, а також методи лікування раку, такі як хіміотерапія або опромінення, можуть негативно впливати на його вироблення. Хронічні захворювання, постійний стрес, СНІД, захворювання нирок, алкоголізм та цироз печінки також є факторами ризику, що знижують рівень цього важливого гормону.

У дорослих жінок рівень тестостерону також неухильно знижується. Низький його рівень у жінок може проявлятися у таких симптомах, як низьке лібідо, зменшення міцності кісток, погіршення концентрації уваги та депресія. Низький рівень тестостерону у жінок може бути спричинений видаленням яєчників, а також захворюваннями гіпофіза, гіпоталамуса або надниркових залоз.

Як визначити свій рівень тестостерону?

Рівень тестостерону достатньо точно визначається за допомогою рутинного аналізу крові. Зазвичай, нормальний рівень тестостерону у дорослих чоловіків коливається від 280 до 1100 нанограмів на децилітр (нг/дл), а у дорослих жінок – від 15 до 70 нг/дл. Важливо пам'ятати, що діапазони норми можуть дещо відрізнятися в різних лабораторіях.

Якщо рівень тестостерону у дорослого чоловіка опускається нижче 300 нг/дл, лікар, як правило, направить на додаткові обстеження, щоб з'ясувати причину такого зниження. Це може бути, зокрема, ознакою проблем з гіпофізом. Гіпофіз надсилає яєчкам спеціальний сигнальний гормон, який стимулює їх виробляти більше тестостерону. Тому низький рівень тестостерону у дорослого чоловіка може вказувати на те, що стимулюючий вплив гіпофізу не реалізується належним чином. У підлітків з низьким рівнем тестостерону часто спостерігається затримка статевого дозрівання.

Підвищений рівень тестостерону

На відміну від низького, помірно підвищений рівень тестостерону у чоловіків зазвичай має малопомітні симптоми. Однак у хлопчиків вищий рівень тестостерону часто призводить до ранішого початку статевого дозрівання. У жінок з високим рівнем тестостерону можуть проявлятися чоловічі статеві ознаки, такі як надмірне оволосіння (гірсутизм), що може викликати значний дискомфорт.

Аномально високий рівень тестостерону нерідко є наслідком захворювань надниркових залоз або навіть раку яєчок. Проте, високий рівень тестостерону також спостерігається при менш серйозних станах. Наприклад, вроджена гіперплазія надниркових залоз, яка може вражати як чоловіків, так і жінок, є рідкісною, але природною причиною підвищеного вироблення тестостерону. Якщо рівень тестостерону виявляється надзвичайно високим, лікар призначає інші аналізи, щоб з'ясувати точну причину.

Замісна терапія тестостероном

Знижене вироблення тестостерону (гіпогонадизм) не завжди потребує лікування. Проводити замісну терапію тестостероном варто лише тоді, якщо низький рівень гормону суттєво впливає на здоров'я та якість життя пацієнта. Синтетичний тестостерон можна приймати різними способами: перорально, за допомогою ін'єкцій, гелів або шкірних пластирів.

Замісна терапія може дати бажані результати, такі як збільшення м'язової маси та посилення статевого потягу. Проте, важливо пам'ятати, що лікування має деякі побічні ефекти, серед яких жирна шкіра, затримка рідини в організмі, а також парадоксальне зменшення яєчок та власного вироблення сперми.

Питання зв'язку замісної терапії тестостероном з ризиком раку простати залишається предметом постійних дискусій, хоча деякі дослідження не виявили підвищення цього ризику. Навіть одне дослідження припускає, що ризик розвитку агресивного раку передміхурової залози у пацієнтів, які приймають замісну терапію тестостероном, може бути нижчим, але для остаточних висновків потрібні подальші, більш масштабні дослідження.

Жінкам також можуть призначати терапію тестостероном, проте її ефективність для покращення сексуальної або когнітивної функцій у жінок у постменопаузі досі не з'ясована.

Харчові продукти, що можуть стимулювати вироблення тестостерону

Існує досить довгий перелік продуктів, які мають репутацію афродизіаків завдяки потенційному впливу на вироблення тестостерону.

Хоча якість досліджень, що підтверджують прямий зв'язок між споживанням певних продуктів та рівнем гормону, залишає бажати кращого, у більшості авторитетних джерел згадують наступну сімку "харчових бустерів" тестостерону: молюски, включаючи устриці; ягоди – вишні та черешні; гранат; курячі та перепелині яйця; авокадо; какао та жирна риба, а також зелені листові овочі. Включення цих продуктів у збалансований раціон, безумовно, принесе користь загальному здоров'ю.