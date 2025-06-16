Низкий тестостерон: неочевидные признаки, разрушающие качество жизни

Причины и неочевидные симптомы низкого уровня тестостерона

Снижение уровня тестостерона, известное как гипогонадизм, может иметь ряд проявлений, которые часто остаются незамеченными или приписываются другим причинам. У мужчин низкий уровень тестостерона может вызвать снижение полового влечения, постоянное чувство усталости и недостаток энергии, набор лишнего веса, депрессивные состояния, низкую самооценку, уменьшение волосяного покрова тела и даже истончение костей.

Хотя естественное уменьшение выработки тестостерона с возрастом неизбежно, существуют и другие факторы, которые могут ускорить это падение. Травмы яичек, а также методы лечения рака, такие как химиотерапия или облучение, могут негативно влиять на его выработку. Хронические заболевания, постоянный стресс, СПИД, заболевания почек, алкоголизм и цирроз печени также являются факторами риска, снижающими уровень этого важного гормона.

У взрослых женщин уровень тестостерона также неуклонно снижается. Низкий его уровень у женщин может проявляться в таких симптомах, как низкое либидо, уменьшение прочности костей, ухудшение концентрации внимания и депрессия. Низкий уровень тестостерона у женщин может быть вызван удалением яичников, а также заболеваниями гипофиза, гипоталамуса или надпочечников.

Как определить свой уровень тестостерона?

Уровень тестостерона достаточно точно определяется с помощью рутинного анализа крови. Обычно нормальный уровень тестостерона у взрослых мужчин колеблется от 280 до 1100 нанограммов на децилитр (нг/дл), а у взрослых женщин - от 15 до 70 нг/дл. Важно помнить, что диапазоны нормы могут несколько отличаться в разных лабораториях.

Если уровень тестостерона у взрослого мужчины опускается ниже 300 нг/дл, врач, как правило, направит на дополнительные обследования, чтобы выяснить причину такого снижения. Это может быть, в частности, признаком проблем с гипофизом. Гипофиз посылает яичкам специальный сигнальный гормон, который стимулирует их вырабатывать больше тестостерона. Поэтому низкий уровень тестостерона у взрослого мужчины может указывать на то, что стимулирующее влияние гипофиза не реализуется должным образом. У подростков с низким уровнем тестостерона часто наблюдается задержка полового созревания.

Повышенный уровень тестостерона

В отличие от низкого, умеренно повышенный уровень тестостерона у мужчин обычно имеет малозаметные симптомы. Однако у мальчиков более высокий уровень тестостерона часто приводит к более раннему началу полового созревания. У женщин с высоким уровнем тестостерона могут проявляться мужские половые признаки, такие как чрезмерное оволосение (гирсутизм), что может вызывать значительный дискомфорт.

Аномально высокий уровень тестостерона нередко является следствием заболеваний надпочечников или даже рака яичек. Тем не менее, высокий уровень тестостерона также наблюдается при менее серьезных состояниях. Например, врожденная гиперплазия надпочечников, которая может поражать как мужчин, так и женщин, является редкой, но естественной причиной повышенной выработки тестостерона. Если уровень тестостерона оказывается чрезвычайно высоким, врач назначает другие анализы, чтобы выяснить точную причину.

Заместительная терапия тестостероном

Пониженная выработка тестостерона (гипогонадизм) не всегда нуждается в лечении. Проводить заместительную терапию тестостероном стоит только тогда, если низкий уровень гормона существенно влияет на здоровье и качество жизни пациента. Синтетический тестостерон можно принимать различными способами: перорально, с помощью инъекций, гелей или кожных пластырей.

Заместительная терапия может дать желаемые результаты, такие как увеличение мышечной массы и усиление полового влечения. Однако, важно помнить, что лечение имеет некоторые побочные эффекты, среди которых жирная кожа, задержка жидкости в организме, а также парадоксальное уменьшение яичек и собственной выработки спермы.

Вопрос связи заместительной терапии тестостероном с риском рака простаты остается предметом постоянных дискуссий, хотя некоторые исследования не выявили повышения этого риска. Даже одно исследование предполагает, что риск развития агрессивного рака предстательной железы у пациентов, принимающих заместительную терапию тестостероном, может быть ниже, но для окончательных выводов требуются дальнейшие, более масштабные исследования.

Женщинам также могут назначать терапию тестостероном, однако ее эффективность для улучшения сексуальной или когнитивной функции у женщин в постменопаузе до сих пор не выяснена.

Пищевые продукты, которые могут стимулировать выработку тестостерона

Существует достаточно длинный перечень продуктов, которые имеют репутацию афродизиаков благодаря потенциальному влиянию на выработку тестостерона.

Хотя качество исследований, подтверждающих прямую связь между потреблением определенных продуктов и уровнем гормона, оставляет желать лучшего, в большинстве авторитетных источников упоминают следующую семерку "пищевых бустеров" тестостерона: моллюски, включая устрицы; ягоды - вишни и черешни; гранат; куриные и перепелиные яйца; авокадо; какао и жирная рыба, а также зеленые листовые овощи. Включение этих продуктов в сбалансированный рацион, безусловно, принесет пользу общему здоровью.