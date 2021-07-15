Низкие налоги и иностранные венчурные инвестиции: что изменится для ІТ-компаний после запуска "Дія City"
Верховная рада в целом приняла законопроект №4303 о создании специального налогового и правового режима для IT-индустрии в Украине - "Дія City". Реализация инициативы будет стимулировать развитие цифровой экономики, разработки в области передовых технологий с высокой добавленной стоимостью и формирования экономики знаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".
Глава партии "СН" Александр Корниенко напомнил, что создание благоприятных условий для развития IT-индустрии - один из приоритетов президента Владимира Зеленского. Еще в прошлом году глава государства подписал указ "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине".
"Во время подготовки законодательства мы ищем баланс между интересами государства и бизнеса. Чего точно никто не хочет - так это ставить палки в колеса индустрии, что успешно развивается", - сказал Александр Корниенко.
Соавтор законопроекта и заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев отметил, что налоговая система "Дія City" позволит Украине создавать продукты мирового уровня.
"Дія City" создана, чтобы наши таланты не искали лучшей доли на Кипре или в Деливери, а чтобы они оставались здесь. Чтобы регистрировали компании здесь, чтобы права интеллектуальной собственности регистрировались здесь и налоги платились тоже здесь", - отметил он.
Со своей стороны, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже отреагировал на этот революционный шаг парламента. По его словам, это будет одна из лучших налоговых систем в мире.
"Прозрачные, удобные инструменты для инвестиций и роста до 10% доли IT-индустрии в ВВП страны. Лучшие условия для развития IT и креативных индустрий", - сказал он.
Он уточнил, что "Дія City" будет альтернативой для IT-компаний - участие станет добровольным.
"Влияние государства на резидентов "Дія City" законодательно сведено к минимуму. Государство гарантирует IT-индустрии неизменность условий в течение 25 лет. Уверен, что Украина станет мощным IT-хабом в Восточной и Центральной Европе", - подчеркнул он.
Как известно, законопроект разработало Министерство цифровой трансформации в тесном сотрудничестве с ІТ-индустрией. Общие положения работы "Дія City" - свобода деятельности, невмешательство государства, презумпция правомерности деятельности резидентов, стабильность - распространяются не только на резидентов "Дія City", но и на все ІТ-компании.
В то же время для участников "Дія City" предусматривается снижение налоговой нагрузки, правовая защита и новые инструменты инвестирования. Речь идет, к примеру, об уплате налога на доход физических лиц не 18%, а 5%.
Единый социальный взнос будет рассчитываться, отталкиваясь от минимальной зарплаты. Компании-резиденты "Дія City" будут сами выбирать, какой вид корпоративного налога платить: на прибыль (18%) или на выведенный капитал (9%). Военный сбор составит 1,5%.
В Министерстве цифровой трансформации подсчитали, что благодаря "Дія City" доля ІТ-отрасли в ВВП страны увеличится до 10%. При этом, количество рабочих мест в отрасли вырастет с нынешних 200 тыс до 450 тыс до 2024 года.
Подробнее о том, для чего Министерство цифровой трансформации создает "Дія City", как проект будет работать, и что его запуск означает для ІТ-сектора - читайте в статье РБК-Украина.