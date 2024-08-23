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В ряд судов в регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании

Украина, Пятница 23 августа 2024 11:44
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В ряд судов в регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании Фото: заминирование судов в Украине 23 августа (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 23 августа, в ряд судов в разных регионах Украины начали поступать сообщения о минировании. Проводится массовая эвакуация из помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебные власти Украины.

Так стало известно, что сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:

  • Житомирский апелляционный суд;
  • Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;
  • Баштанского районного суда Николаевской области;
  • Белопольский районный суд Сумской области;
  • Минский районный суд Черниговской области;
  • Сокирянский районный суд Черновицкой области;
  • Первомайский горрайонный суд Николаевской области;
  • Черновицкий районный суд Винницкой области;
  • Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;
  • Нововодолажский районный суд Харьковской области;
  • Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;
  • Великомихайловский районный суд Одесской области

"Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы", - говорится в сообщении.

Отдельно говорится, что о возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.

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Суд Эвакуация
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