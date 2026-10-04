Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації, - ICC Ukraine

Тому, як зазначається, максимальну цінову межу на організованих сегментах ринку доцільно встановити на рівні 18 000 грн/МВт·год.

Чому варто підвищити прайс-кепи

В ICC Ukraine наголошують: якщо така "стеля" занадто низька, вона може робити невигідною роботу газопоршневих і газотурбінних установок у години високого попиту, а також блокувати комерційний імпорт, коли ціни в сусідніх країнах ЄС вищі за український максимум.



"Таким чином, надмірно низька гранична ціна може одночасно обмежувати два ресурси, критично необхідні енергосистемі у дефіцитні години: додаткову внутрішню маневрову генерацію та імпорт електроенергії з Європейського Союзу", — йдеться у зверненні.

Ситуація на балансуючому ринку

В ICC Ukraine також звернули увагу на балансуючий ринок: у першій декаді вересня "Укренерго" зафіксувало істотне коливання цін, а в значній кількості годин ціна фактично доходила до чинної максимальної межі у 17 000 грн/МВт·год.

На думку комітету, це свідчить, що прайс-кеп уже безпосередньо впливає на ринкове ціноутворення.



"З огляду на вищевикладене, ICC Ukraine просить НКРЕКП при ухваленні остаточного рішення: встановити максимальні граничні ціни на організованих сегментах ринку електричної енергії на рівні 18 000 грн/МВт·год", - зазначають в листі.



В ICC Ukraine також вважають, що надалі механізм прайс-кепів має поступово наближатися до правил внутрішнього енергетичного ринку ЄС та майбутнього market coupling.