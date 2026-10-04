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Низкие прайс-кэпы ограничивают импорт электроэнергии и работу газовой генерации, - ICC Ukraine

14:00 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Бойко
В ICC Ukraine сделали новое заявление о необходимости повышения прайс-кэпов (фото: Getty Images)

Слишком низкий уровень прайс-кэпов может ограничивать сразу два критически важных для энергосистемы ресурса - импорт электроэнергии из ЕС и работу газовой маневровой генерации.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в обращении Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) в НКРЭКУ.

Поэтому, как отмечается, максимальный ценовой предел на организованных сегментах рынка целесообразно установить на уровне 18 000 грн/мВтч.

Почему стоит повысить прайс-кэпы

В ICC Ukraine подчеркивают: если такой "потолок" слишком низкий, он может делать невыгодной работу газопоршневых и газотурбинных установок в часы высокого спроса, а также блокировать коммерческий импорт, когда цены в соседних странах ЕС выше украинского максимума.

"Таким образом, чрезмерно низкая граничная цена может одновременно ограничивать два ресурса, критически необходимые энергосистеме в дефицитные часы: дополнительную внутреннюю маневровую генерацию и импорт электроэнергии из Европейского Союза", — говорится в обращении.

Ситуация на балансирующем рынке

В ICC Ukraine также обратили внимание на балансирующий рынок: в первой декаде сентября "Укрэнерго" зафиксировало существенные колебания цен, а в значительном количестве часов цена фактически доходила до действующего максимального предела в 17 000 грн/МВт·ч.

По мнению комитета, это свидетельствует о том, что прайс-кеп уже оказывает непосредственное влияние на рыночное ценообразование.

"Учитывая вышеизложенное, ICC Ukraine просит НКРЭКУ при принятии окончательного решения: установить максимальные предельные цены на организованных сегментах рынка электрической энергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч", - отмечают в письме.

В ICC Ukraine также считают, что в дальнейшем механизм прайс-кепов должен постепенно приближаться к правилам внутреннего энергетического рынка ЕС и будущему market coupling.

Как сообщалось, Европейская Бизнес ассоциация также призвала НКРЭКУ повысить максимальные предельные цены на рынке электроэнергии до 18 000 грн/МВт·ч.

Добавим, что до этого главный юрисконсульт отдела регуляторного обеспечения АО "Энергетическая компания Украины" Александр Прилепов также отмечал, что действующие прайс-кэпы могут помешать Украине покупать электроэнергию в соседних странах Европы именно в периоды дефицита.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кэпы в преддверии отопительного сезона.

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