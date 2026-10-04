Низкие прайс-кэпы ограничивают импорт электроэнергии и работу газовой генерации, - ICC Ukraine

Поэтому, как отмечается, максимальный ценовой предел на организованных сегментах рынка целесообразно установить на уровне 18 000 грн/мВтч.

Почему стоит повысить прайс-кэпы

В ICC Ukraine подчеркивают: если такой "потолок" слишком низкий, он может делать невыгодной работу газопоршневых и газотурбинных установок в часы высокого спроса, а также блокировать коммерческий импорт, когда цены в соседних странах ЕС выше украинского максимума.



"Таким образом, чрезмерно низкая граничная цена может одновременно ограничивать два ресурса, критически необходимые энергосистеме в дефицитные часы: дополнительную внутреннюю маневровую генерацию и импорт электроэнергии из Европейского Союза", — говорится в обращении.

Ситуация на балансирующем рынке

В ICC Ukraine также обратили внимание на балансирующий рынок: в первой декаде сентября "Укрэнерго" зафиксировало существенные колебания цен, а в значительном количестве часов цена фактически доходила до действующего максимального предела в 17 000 грн/МВт·ч.

По мнению комитета, это свидетельствует о том, что прайс-кеп уже оказывает непосредственное влияние на рыночное ценообразование.



"Учитывая вышеизложенное, ICC Ukraine просит НКРЭКУ при принятии окончательного решения: установить максимальные предельные цены на организованных сегментах рынка электрической энергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч", - отмечают в письме.



В ICC Ukraine также считают, что в дальнейшем механизм прайс-кепов должен постепенно приближаться к правилам внутреннего энергетического рынка ЕС и будущему market coupling.