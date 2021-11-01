Низкая явка и данные экзит-поллов: что известно о результатах выборов в Харькове

В Харькове вчера прошли выбора мэра города. Явка избирателей была низкая и составила 28%, также появились результаты экзит-поллов.

Что известно о результатах выборов в Харькове, в материале РБК-Украина .

Низкая явка

Явка на внеочередных выборах харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6% (погрешность - 1.1%), сообщили в организации "ОПОРА".

В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45,5% избирателей.

Результаты экзит-полов

По данным опроса Центра "Социальный мониторинг", за Игоря Терехова проголосовали 51,9% избирателей за Михаила Добкина - 27,6%.

Данные New Image Marketing Group свидетельствуют, что Терехов набирает 53,8% голосов избирателей, Добкин - 24,5%.

Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года. Если они совпадут с данными экзит-полов, то второй тур на выборах не будет нужно и Терехов, который набрал более 50% голосов, станет мэром Харькова.

Нарушения

Полиция Харьковской области зарегистрировала 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Было открыто одно уголовное производство по факту возможной подделки избирательных документов. Один человек привлечен к административной ответственности. Полицейские составили протокол в отношении 53-летнего харьковчанина, который получил бюллетень для голосования и, не заходя в кабину, порвал его и бросил в урну для голосования.

На одном из участков зафиксировано фотографирование бюллетеня. Информация о событиях внесена в Единый реестр заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Проводится проверка.

Однако, выборы прошли спокойно, в Харькове во время местных выборов грубых нарушений правопорядка не допущено, сообщили в полиции.