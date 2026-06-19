Низка лідерів ЄС розкритикували Кошту за його контакти з Кремлем, - Polіtico

Зокрема, Кошту розкритикував прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Щойно ЄС - або будь-яка окрема країна - позиціонує себе як посередника, це неминуче обмежує власну здатність вживати саме тих заходів, які необхідні для підтримки України та посилення тиску на Росію", - сказав він.

Міхал додав, що РФ продовжує відкидати будь-які варіанти дипломатичного завершення війни.

Polіtico зазначає, що спілкування Кошти з Кремлем викликало критику від декількох урядів ЄС, які скаржилися на те, що їх не поінформували.

Відомо, що команда Кошти повідомила про ці контакти Францію та Британію. Також частина посадовців кажуть, що про це міг знати Берлін.

Однак частина посадовців, зокрема країн Балтії, дізналися про ці дзвінки лише після публікації інформації від ЗМІ і вони були обурені цим.

Видання відзначає, що ці розбіжності відображають ширшу проблему для всього ЄС. Країни-члени виступають за те, щоб контакт Європи з Москвою був таким, що представляв би інтереси всіх 27 країн-членів, а не окремих національних лідерів.

Наразі країни Е3 - Франція, Британія та Німеччина, наполягають на тому, що саме вони мають очолити майбутні переговори від Європи. Однак до цих зустрічей також хочуть бути дотичними і Польща з Італією.

Видання зазначає, що ця суперечка підкреслює виклик, з яким стикаються лідери ЄС, прагнучи визначити позицію блоку в будь-якому майбутньому мирному процесі, що стосується України.

Хоча всі уряди погоджуються, що Європа зрештою повинна мати місце за столом переговорів, менше згоди щодо того, як цього досягти - і хто повинен говорити від їхнього імені.