Ряд лидеров ЕС раскритиковали Кошту за его контакты с Кремлем, - Politico

В частности, Кошту раскритиковал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Европейский Союз не может взять на себя роль посредника в этих переговорах. Как только ЕС - или любая отдельная страна - позиционирует себя в качестве посредника, это неизбежно ограничивает его способность принимать именно те меры, которые необходимы для поддержки Украины и усиления давления на Россию", - сказал он.

Михал добавил, что РФ продолжает отвергать любые варианты дипломатического урегулирования войны.

Politico отмечает, что общение Кошты с Кремлем вызвало критику со стороны нескольких правительств стран ЕС, которые жаловались на то, что их не проинформировали.

Известно, что команда Кошты сообщила об этих контактах Франции и Великобритании. Также часть чиновников утверждает, что об этом мог знать Берлин.

Однако часть чиновников, в частности из стран Балтии, узнала об этих звонках только после публикации информации в СМИ и была возмущена этим.

Издание отмечает, что эти разногласия отражают более широкую проблему для всего ЕС. Страны-члены выступают за то, чтобы контакты Европы с Москвой осуществлялись таким образом, чтобы представлять интересы всех 27 стран-членов, а не отдельных национальных лидеров.

В настоящее время страны Е3 - Франция, Великобритания и Германия - настаивают на том, что именно они должны возглавить будущие переговоры от имени Европы. Однако к этим встречам также хотят присоединиться Польша и Италия.

Издание отмечает, что этот спор подчеркивает вызов, с которым сталкиваются лидеры ЕС, стремясь определить позицию блока в любом будущем мирном процессе, касающемся Украины.

Хотя все правительства соглашаются, что Европа в конечном итоге должна иметь место за столом переговоров, меньше согласия по поводу того, как этого достичь - и кто должен говорить от их имени.