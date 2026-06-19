Ряд лидеров ЕС раскритиковали Кошту за его контакты с Кремлем, - Politico

Некоторые европейские лидеры раскритиковали президента Европейского совета Антониу Кошту за то, что он не предупредил часть партнеров о своих контактах с Кремлем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В частности, Кошту раскритиковал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
"Европейский Союз не может взять на себя роль посредника в этих переговорах. Как только ЕС - или любая отдельная страна - позиционирует себя в качестве посредника, это неизбежно ограничивает его способность принимать именно те меры, которые необходимы для поддержки Украины и усиления давления на Россию", - сказал он.
Михал добавил, что РФ продолжает отвергать любые варианты дипломатического урегулирования войны.
Politico отмечает, что общение Кошты с Кремлем вызвало критику со стороны нескольких правительств стран ЕС, которые жаловались на то, что их не проинформировали.
Известно, что команда Кошты сообщила об этих контактах Франции и Великобритании. Также часть чиновников утверждает, что об этом мог знать Берлин.
Однако часть чиновников, в частности из стран Балтии, узнала об этих звонках только после публикации информации в СМИ и была возмущена этим.
Издание отмечает, что эти разногласия отражают более широкую проблему для всего ЕС. Страны-члены выступают за то, чтобы контакты Европы с Москвой осуществлялись таким образом, чтобы представлять интересы всех 27 стран-членов, а не отдельных национальных лидеров.
В настоящее время страны Е3 - Франция, Великобритания и Германия - настаивают на том, что именно они должны возглавить будущие переговоры от имени Европы. Однако к этим встречам также хотят присоединиться Польша и Италия.
Издание отмечает, что этот спор подчеркивает вызов, с которым сталкиваются лидеры ЕС, стремясь определить позицию блока в любом будущем мирном процессе, касающемся Украины.
Хотя все правительства соглашаются, что Европа в конечном итоге должна иметь место за столом переговоров, меньше согласия по поводу того, как этого достичь - и кто должен говорить от их имени.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что главный советник президента Евросовета Антониу Кошти провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина.
Таким образом Кошта пытался привлечь главу Кремля к переговорам о прекращении войны России против Украины.
Как стало известно, Кошта обратился к Кремлю с просьбой открыть канал связи. Это первый подобный шаг со стороны ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину.