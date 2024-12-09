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Низка країн Європи призупинила розгляд запитів сирійців щодо надання притулку

Ілюстративне фото: сирійських біженців припинять приймати в країнах Європи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина країн Європи припиняє розгляд заяв від сирійців на надання притулку. Розглядається навіть можливість депортації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як пише видання, влада низки європейських країн вирішила з сьогоднішнього дня призупинити розгляд запитів від сирійців щодо надання притулку.

Мова про:

  • Німеччину;
  • Австрію;
  • Грецію;
  • Швецію;
  • Норвегію;
  • Данію;
  • Велику Британію.

При цьому міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер зазначив, що він "доручив міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії".

На повернення додому сирійців натякнули і в Греції. Прессекретар уряду Павлос Маринакіс зазначив, що падіння режиму Башара Асада "має відкрити сирійським біженцям шлях до повернення до своїх будинків у повній безпеці", а також "ознаменувати кінець потоку біженців із цієї країни".

Список країн, які призупиняють розгляд заявок від сирійців, може поповнитися. У Міністерстві внутрішніх справ Франції розповіли Le Monde, що наразі розглядають таке рішення.

На цьому тлі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв знову відкрити прикордонний пост на південному кордоні Туреччини з Сирією, щоб полегшити повернення сирійців додому.

"Щоб полегшити рух на кордоні, ми відкриємо прикордонний пункт "Яйладаги", - сказав Ердоган, маючи на увазі прикордонний пункт, який було закрито з 2013 року.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, учора, 8 грудня, повстанцям у Сирії вдалося взяти під свій контроль Дамаск. Водночас стало відомо, що диктатор Башар Асад втік до Москви і заявив про "мирну передачу влади".

За словами президента України Володимира Зеленського, падіння режиму в Сирії було можливим, оскільки Росія перекинула всі свої потужні війська на війну в Україну.

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Війна в Сирії