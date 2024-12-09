Ряд стран Европы приостановили рассмотрение запросов сирийцев о предоставлении убежища

Как пишет издание, власти ряда европейских стран решили с сегодняшнего дня приостановить рассмотрение запросов от сирийцев о предоставлении убежища.

Речь о:

Германии;

Австрии;

Греции;

Швеции;

Норвегии;

Дании;

Британии.

При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер отметил, что он "поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию".

В то же время на возвращение домой сирийцев намекнули и в Греции. Пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис отметил, что падение режима Башара Асада "должно открыть сирийским беженцам путь к возвращению в свои дома в полной безопасности”, а также "ознаменовать конец потока беженцев из этой страны".

Список стран, которые приостанавливают рассмотрение заявок от сирийцев, может пополниться. В Министерстве внутренних дел Франции рассказали Le Monde, что в настоящее время рассматривают такое решение.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал вновь открыть пограничный пост на южной границе Турции с Сирией, чтобы облегчить возвращение сирийцев домой.

"Чтобы облегчить движение на границе, мы откроем пограничный пункт "Яйладагы", - сказал Эрдоган, имея в виду погранпункт, который был закрыт с 2013 года.