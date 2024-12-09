Зеленський: режим Асада впав, бо всі потужні війська РФ перекинула в Україну
Сирійський диктатор Башар Асад та його солдати не змогли боротися із повстанцями, оскільки Росія перекинула всі свої потужні війська в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
"Ми бачимо, що режим Асада впав, бо реально потужних російських військ там немає. Давайте будемо чесними. Усі вони перекинуті в Україну, майже 800 000 російських військ перебувають на території України. І це говорить про те, що армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу", - звернув увагу Зеленський.
Він нагадав, що схожа ситуація відбувається і в Африці, де Росія використала "вагнерівців" для створення там "своїх режимів".
За його словами, від сили України залежить те, наскільки сильна армія Росії. І загальний успіх світу полягає у об'єднанні навколо України.
"Якщо впаде Україна, Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) повернеться і до Сирії, і до Африки, і до багатьох країн", - пояснив президент.
Громадянська війна у Сирії
Нагадаємо, у Сирії з 2011 року ведеться громадянська війна. Повстанці намагалися повалити режим Башара Асада, який правив у країні понад 20 років.
І наприкінці минулого тижня стало відомо, що Асад втік із Сирії до Москви та погодився передати владу.
Більш детально про падіння режиму в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.
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