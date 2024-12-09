Зеленський: режим Асада впав, бо всі потужні війська РФ перекинула в Україну

Сирійський диктатор Башар Асад та його солдати не змогли боротися із повстанцями, оскільки Росія перекинула всі свої потужні війська в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram .

"Ми бачимо, що режим Асада впав, бо реально потужних російських військ там немає. Давайте будемо чесними. Усі вони перекинуті в Україну, майже 800 000 російських військ перебувають на території України. І це говорить про те, що армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу", - звернув увагу Зеленський.

Він нагадав, що схожа ситуація відбувається і в Африці, де Росія використала "вагнерівців" для створення там "своїх режимів".

За його словами, від сили України залежить те, наскільки сильна армія Росії. І загальний успіх світу полягає у об'єднанні навколо України.

"Якщо впаде Україна, Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) повернеться і до Сирії, і до Африки, і до багатьох країн", - пояснив президент.