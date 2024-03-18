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Низка країн ЄС прохають Європейський інвестбанк профінансувати оборону через загрозу РФ

Фото: 14 країн ЄС прохають Європейський інвестбанк збільшити допомогу на оборонні потреби (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Німеччина і Франція приєдналися до 12 інших країн Європейського Союзу із закликом до Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) збільшити фінансування оборони як засобу посилення безпеки блоку в контексті загрози агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Країни надіслали 17 березня листа президенту ЄІБ Наді Кальвіно, президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Бельгії Александру Де Кру із закликом розробити і затвердити нову стратегію фінансування.

"Ми повинні вивчити різні можливості, які б дозволили ЄІБ інвестувати в оборонну діяльність, що виходить за рамки існуючих проектів подвійного призначення. Це означатиме обговорення і переоцінку поточних визначень проектів подвійного використання і переліку виключених видів діяльності, а також перегляд політики кредитування оборонної промисловості та інших обмежувальних елементів", - йдеться у зверненні.

Листа підписали лідери Фінляндії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії та Швеції.

Лідери ЄС зустрінуться 21-22 березня, щоб обговорити питання безпеки, зокрема роль ЄІБ у забезпеченні обороноздатності.

Агентство зазначає, що лист з'явився в той час, коли Україна намагається придбати більше боєприпасів і переконати союзників надати більше допомоги.

Розширення оборонної промисловості ЄС

13 березня стало відомо, що Європейський інвестбанк розглядає шляхи розширення своєї підтримки оборонної промисловості. Кредитна установа ЄС веде переговори з керівництвом блоку та іншими зацікавленими сторонами про початок інвестування у військові компанії, що виробляють оборонну продукцію.

Європейська комісія 5 березня представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС. Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

У Єврокомісії також хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.

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Європейський Інвестиційний Банк