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Ряд стран ЕС просят Европейский инвестбанк профинансировать оборону из-за угрозы РФ

Фото: 14 стран ЕС просят Европейский инвестбанк увеличить помощь на оборонные нужды (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Германия и Франция присоединились к 12 другим странам Европейского Союза с призывом к Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) увеличить финансирование обороны, как средства усиления безопасности блока в контексте угрозы агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Страны направили 17 марта письмо президенту ЕИБ Наде Кальвино, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Бельгии Александру Де Кру с призывом разработать и утвердить новую стратегию финансирования.

"Мы должны изучить различные возможности, которые бы позволили ЕИБ инвестировать в оборонную деятельность, выходящую за рамки существующих проектов двойного назначения. Это будет означать обсуждение и переоценку текущих определений проектов двойного использования и перечня исключенных видов деятельности, а также пересмотр политики кредитования оборонной промышленности и других ограничительных элементов", - говорится в обращении.

Письмо подписали лидеры Финляндии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции.

Лидеры ЕС встретятся 21-22 марта, чтобы обсудить вопросы безопасности, в частности роль ЕИБ в обеспечении обороноспособности.

Агентство отмечает, что письмо появилось в то время, когда Украина пытается приобрести больше боеприпасов и убедить союзников предоставить больше помощи.

Расширение оборонной промышленности ЕС

13 марта стало известно, что Европейский инвестбанк рассматривает пути расширения своей поддержки оборонной промышленности. Кредитное учреждение ЕС ведет переговоры с руководством блока и другими заинтересованными сторонами о начале инвестирования в военные компании, производящие оборонную продукцию.

Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

В Еврокомиссии также хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.

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Европейский инвестиционный банк