Ряд стран ЕС хочет отложить введение обновленного контроля на границе

Ряд стран ЕС призывал отложить биометрический контроль граждан при пересечении границы. Они считают, что авиакомпании и аэропорты не готовы к новшеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По информации издания, Германия, Нидерланды и Франция до сих пор не готовы к внедрению Entry-Exit System (EES) - системы биометрического контроля на внешних границах, которая по предупреждению объединения авиакомпаний и аэропортов приведет к "широкомасштабным сбоям" для пассажиров.

Следует отметить, что на эти три государства приходится 40% пассажиропотока на территории Евросоюза.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что его главной проблемой является центральная компьютерная система, контролируемая агентством eu-LISA и которой "все еще не хватает необходимой стабильности и функциональности".

В то же время, по данным FT, некоторые страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия рассмотрела альтернативы внедрению EES. В частности, как вариант, тестовый запуск в пилотных регионах с последующим постепенным расширением.

В свою очередь правительство Великобритании также обеспокоено возможными очередями в портах Ла-Манша и на станции скоростного поезда Eurostar в лондонском аэропорту Сент-Панкрас, где пассажиры должны будут регистрироваться в EES во время прохождения французской таможни.

Между тем, Европейская комиссия заявила, что она работает над запуском пограничных проверок "как и предполагалось", но развертывание системы является "сложной операцией, и задержки не могут быть полностью исключены".