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Нижняя палата парламента Чили проголосовала за импичмент президенту из-за "досье Пандоры"

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Сантьяго, Вторник 09 ноября 2021 19:18
Нижняя палата парламента Чили проголосовала за импичмент президенту из-за "досье Пандоры" Фото: президент Чили Себастьян Пиньера (twitter.com/ELCHIMBOMBODIG1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Чили депутаты нижней палаты парламента поддержали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньера после публикации "досье Пандоры". Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Сенат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, за предъявление Пиньере обвинения в коррупции проголосовали 78 депутатов, что составило необходимый минимум для поддержки импичмента. В то же время 67 парламентариев не поддержали эту инициативу. Дебаты в нижней палате по этому вопросу продолжались почти 22 часа.

Окончательное решение по импичменту Пиньере должен будет принять Сенат - верхняя палата парламента. Для положительного решения по этому вопросу нужно две трети голосов сенаторов, то есть более 43 парламентариев должны поддержать эту инициативу.

Напомним, процедуру импичмента президенту Чили Себастьяну Пиньера запустили в октябре после опубликованного расследования международного консорциума журналистов, получившего название "досье Пандоры" (Pandora papers).

Отметим, в "досье Пандоры" содержится информация об офшорных состояниях президентов, премьер-министров, членов королевской семьи, политиков и миллиардеров. Подробнее о том, что показала утечка - в материале РБК-Украина.

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